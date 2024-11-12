РИА Новости: оппозиция в Абхазии хочет вернуть республику в состав Грузии
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Абхазская оппозиция, утверждающая, что республику лишают суверенитета, готовится вернуть государство в состав Грузии, сообщает РИА Новости.
По данным издания, соседка республики — Россия — все эти годы обеспечивала стране «прикрытие по всем направлениям», в том числе финансовую помощь. При этом она с пониманием относилась к стремлению абхазского народа к независимости.
По данным РИА Новости, в последние годы Россия взаимоотношениям с Абхазией придала «более уравновешенный характер». В том числе одной из мер стало соглашение о российских инвестициях, ратификация которого послужила поводом для протестов в Сухуме.
Абхазская оппозиция считает, что данное соглашение лишит республику суверенитета, поэтому она желает вернуть республику в состав Грузии.
Ранее стало известно, что всех задержанных в Абхазии активистов, которые устроили потасовку с депутатом парламента, освободили. Оппозиция деблокирует мосты.