РИА Новости: оппозиция в Абхазии хочет вернуть республику в состав Грузии

По данным издания, соседка республики — Россия — все эти годы обеспечивала стране «прикрытие по всем направлениям», в том числе финансовую помощь. При этом она с пониманием относилась к стремлению абхазского народа к независимости.

По данным РИА Новости, в последние годы Россия взаимоотношениям с Абхазией придала «более уравновешенный характер». В том числе одной из мер стало соглашение о российских инвестициях, ратификация которого послужила поводом для протестов в Сухуме.

Абхазская оппозиция считает, что данное соглашение лишит республику суверенитета, поэтому она желает вернуть республику в состав Грузии.

Ранее стало известно, что всех задержанных в Абхазии активистов, которые устроили потасовку с депутатом парламента, освободили. Оппозиция деблокирует мосты.