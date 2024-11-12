Всех задержанных в Абхазии активистов освободили, оппозиция деблокирует мосты
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В Абхазии из изолятора выпустили последнего из пяти оппозиционеров, которых задержали за стычку с депутатом парламента. Протестующие уже освобождают заблокированный ими Верхнегумистинский мост, сообщает ТАСС.
По словам представителя оппозиции Адгурм Ардзинбы, последним освобожденным из ИВС оказался активист Алмасхан Ардзинба. До него из изолятора отпустили Омара Смыра, Рамаза Джопуа, Гарри Кокаю и Аслана Гварамию.
После вызволения последнего из оппозиционеров демонстранты начали освобождать Верхнегумистинский мост, который ведет из Сухума к границе с Россией. Протестующие увозят машины в сторону столицы республики.
Представитель оппозиции заявил, что все три моста, которые блокировались при протестах, открыты после освобождения задержанных политактивистов.