Всех задержанных в Абхазии активистов освободили, оппозиция деблокирует мосты

сегодня в 17:09

Последнего из пяти задержанных в Абхазии оппозиционеров отпустили

В Абхазии из изолятора выпустили последнего из пяти оппозиционеров, которых задержали за стычку с депутатом парламента. Протестующие уже освобождают заблокированный ими Верхнегумистинский мост, сообщает ТАСС .

По словам представителя оппозиции Адгурм Ардзинбы, последним освобожденным из ИВС оказался активист Алмасхан Ардзинба. До него из изолятора отпустили Омара Смыра, Рамаза Джопуа, Гарри Кокаю и Аслана Гварамию.

После вызволения последнего из оппозиционеров демонстранты начали освобождать Верхнегумистинский мост, который ведет из Сухума к границе с Россией. Протестующие увозят машины в сторону столицы республики.

Представитель оппозиции заявил, что все три моста, которые блокировались при протестах, открыты после освобождения задержанных политактивистов.