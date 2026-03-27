РФ запросила консультации СБ ООН на фоне ударов по гражданским объектам Ирана
Россия запросила проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН. Причиной стали удары по гражданской инфраструктуре Ирана, сообщает ТАСС.
Как рассказал пресс-секретарь постоянного представителя России при ООН Евгений Успенский, речь идет об атаках на объекты образования и здравоохранения.
Американское председательство назначило заседание на 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 мск) 27 марта.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.