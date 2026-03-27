Посол Ирана в России перечислил требования для прекращения конфликта

Посол Ирана в России Казем Джалали перечислил условия Тегерана для завершения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости .

Среди требований иранской стороны — окончательное прекращение агрессии и террора, объективные гарантии неповторения войны, полная компенсация ущерба, а также признание правовой юрисдикции Ирана в Ормузском проливе для обеспечения международной морской безопасности.

Дипломат подчеркнул, что устойчивый мир возможен только при выполнении этих условий. Тегеран будет продолжать реализовывать право на самооборону, пока источник угрозы не будет полностью устранен.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на 10 дней.

