Трамп заявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана на 10 дней

Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на 10 дней. Об этом он заявил в соцсети, сообщает ТАСС .

По словам американского лидера, пауза продлится до 20:00 понедельника, 6 апреля (03:00 мск 7 апреля). Он также отметил, что переговоры с иранской стороной идут хорошо.

«Переговоры идут, и, несмотря на ошибочные заявления лживых СМИ, они идут очень хорошо», — заявил Трамп.

Приостановка атак связана с просьбой иранских властей.

