РФ с 15 июля приостановит сотрудничество с Японией по морскому промыслу в зоне Курил

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РФ приостановит сотрудничество с Японией по морскому промыслу в зоне Курил

РФ с 15 июля приостановит сотрудничество с Японией по морскому промыслу в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды после инцидента с маяком, сообщает ТАСС.

По данным российского МИД, Япония недавно запросил сведения из-за отключения света на маяке. Данных о неисправности от других участников судоходства не было.

Япония потребовала от России возобновить стабильную работу маяка, чтобы обеспечить безопасное мореплавание. Именно поэтому Россия с 15 июля прекратит японский промысел в районе острова Сигнальный до окончания ремонтно-профилактических работ.

Японские рыбаки добывают морскую капусту на компенсационной основе.

Ранее Токио выступило с предложением серьезных инвестиций в развитие Дальнего востока и курс на нормализацию отношений. Отказ России вызвал удивление в Китае.