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Sohu: отказ России от предложений Японии по Курилам вызвал удивление в Пекине

Издание Sohu отметило, что отказ России от предложений Японии по Курильским островам связан с национальной безопасностью. Он вызвал удивление в Пекине, сообщает «Московский комсомолец» .

В публикации уточнили, что Токио выступило с предложением серьезных инвестиций в развитие Дальнего востока и курс на нормализацию отношений. Отказ России вызвал удивление в Китае.

По данным издания, такое решение РФ показывает на дальновидность российского президента по вопросу Курил

Авторы статьи уверены, что, если бы Россия приняла предложение Японии, под угрозой могла оказаться национальная безопасности.

Также в материале указали, что Япония не получит от РФ Курильские острова даже за большую стоимость.