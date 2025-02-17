РФ разорвала с Украиной соглашение о безопасности в Азовском море

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал указ о расторжении соглашения с Украиной о мерах обеспечения безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Соответствующий документ опубликован на сайте опубликования правовых актов .

Речь идет о договоренностях по безопасности судоходства, которые были заключены в столице России весной 2012 года.

Основанием для прекращения действия межправительственного соглашения стала 37-я статья федерального законодательства о международных договорах. Документ регулировал вопросы навигации в акватории Керченского пролива и Азовского моря между двумя государствами.

Ранее Мишустин рассказал, что правительство разрабатывает механизм, согласно которому все поступающие звонки будут маркироваться. Это делается в целях обезопасить граждан от киберпреступников.