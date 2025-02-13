Больше никаких анонимов: в РФ появится обязательная маркировка звонков

Мишустин: маркировку звонков вводят в РФ для защиты от кибермошенников

Правительство РФ в целях защиты россиян от кибермошенников вводит обязательную маркировку звонков, определяющую, от кого они поступают, сообщает пресс-служба кабмина в Telegram-канале .

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о разработанном комплексе мер для защиты граждан от телефонных мошенников. В первую очередь в этих целях будут изменены десятки законов.

Одна из мер касается введения обязательной маркировки звонков. Пользователи будут видеть, от кого они поступают — от организаций или с международного, виртуального номера.

Благодаря данному инструменту появится возможность отказаться от рекламных обзвонов и сообщений.

Мишустин пообещал, что комплексный пакет мер для защиты от кибермошенников реализуют в ближайшее время.