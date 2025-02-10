Правительство России изменит десятки законов для борьбы с кибермошенничеством

Правительство РФ подготовило поправки к законам для борьбы с кибермошенничеством, сообщает РБК .

Одна из мер касается запрета госслужащим, банкам, операторам связи, агрегаторам товаров и услуг использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами.

Список мессенджеров определит Роскомнадзор. Для служебной коммуникации сотрудники смогут использовать российские мессенджеры после подтверждения личности через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Также в документе идет речь о маркировке звонков от организаций, чтобы клиент мог сразу видеть, звонят ли ему из банка или это мошенники. Кроме того, предполагаются, что абонентам сотовых операторов дадут право отказаться от рекламы, спам-рассылок и звонков.

Ожидается, что в ближайшее время пакет поправок рассмотрит правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам проведенного 10 декабря 2024 года заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Две поставленные задачи касались защиты россиян от мошенников с Украины.

Глава государства поручил создать дополнительные способы блокировки телефонных вызовов из соседней страны и иных недружественных государств, которые осуществляются в преступных целях. За выполнение задачи будут отвечать правительство РФ, Федеральная служба безопасности и министерство внутренних дел.