Путин поручил силовикам защитить россиян от украинских мошенников

Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам проведенного 10 декабря 2024 года заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Две поставленные задачи касались защиты россиян от мошенников с Украины, сообщает пресс-служба Кремля .

Глава государства поручил создать дополнительные способы блокировки телефонных вызовов из соседней страны и иных недружественных государств, которые осуществляются в преступных целях. За выполнение задачи будут отвечать правительство РФ, Федеральная служба безопасности и министерство внутренних дел.

Также президент поручил представить предложения о том, как повысить уровень идентификации номеров, которые применяются органами государственной власти.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что в 2024 году телефонные мошенники пытались обмануть россиян, звоня с номера 900. Также они представлялись работниками Соцфонда, ФСБ и иных структур.