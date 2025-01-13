Заслуженный юрист назвал легкий способ распознать телефонного мошенника

Профессор и заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в 2024 году телефонные мошенники чаще всего пытались обмануть россиян с помощью звонков с номеров 900 и 90 0 в мессенджере Viber, а также выдавая себя за «сотрудников» ФСБ, Соцфонда и других структур. Эксперт подчеркнул, что представители банков, спецслужб, прочих ведомств и организаций не станут самостоятельно звонить гражданам, сообщает RT .

Телефонные мошенники обманывают, выдавая себя за представителей спецслужб. Такие «спецслужбисты» начинают уверять жертв, что те должны помочь им в проведении оперативной работы, пресечении отправки денег для ВС Украины и при выявления агентов иностранных разведок или мошенников.

Аферисты могут представляться разными людьми и, например, звонить от имени медицинских организаций, предлагая пройти «уникальное лечение» или сдать анализы. Злоумышленники также выдают себя за сотрудников Социального фонда, обещая жертве пересмотр пенсионного статуса.

По словам юриста, часто мошенники прибегают к рассылкам для пожилых людей. Они заверяют граждан, что им доступны скидки на оплату электроэнергии, пришла посылка или письмо. В процессе обмана мошенники также могут говорить, что их собеседник якобы выиграл в лотерею или может получить премиальный тариф в мессенджере Telegram. Порой аферисты называют себя представителями мобильных операторов связи, убеждая жертв, что срок действия их номера телефона или клиентского договора якобы истек.

«В подобных ситуациях рекомендую просто сбросить вызов и самостоятельно перезвонить по официальному номеру учреждения. Такого же правила следует придерживаться при общении с друзьями и знакомыми, которые просят перевести деньги на их счет», — рекомендовал Соловьев.

Заслуженный юрист добавил, что банковские сотрудники, спецслужбисты, представители Соцфонда, других ведомств и организаций не станут самостоятельно звонить россиянам в мессенджерах или по телефонному номеру.

В основном мошенники продолжают пользоваться испытанными метода обмана граждан — убеждают их перейти по вредоносной ссыкле, отправить деньги на «безопасный счет», взять кредит или совершить другие продиктованные действия.