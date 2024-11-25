Россия передала в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) более 30 нот с доказательства, что Украина использовала токсичные химикаты. Киев применял их против российских войск и гражданских лиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу делегации Москвы и замглавы Минпромторга Кирилла Лысогорского.

Заместитель министра отметил, что украинская сторона системно использует токсичные химикаты и химические средства борьбы с беспорядками (ХСББ) в зоне СВО. По словам Лысогорского, Москва собрала доказательства применения Киевом этих средств и уже передает их в технический секретарь ОЗХО, а также Генассамблею и Совбез ООН.

«Таких нот передано уже более тридцати», — сказал Лысогорский.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наиболее сложная ситуация для ВСУ складывается на кураховском направлении СВО.