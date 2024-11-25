Сырский доложил Зеленскому, на каком фронте «самая тяжелая» ситуация

сегодня в 16:49

Украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что принял доклад от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам главы Украины, сейчас самое тяжелое направление для его армии — кураховское (ДНР).

Зеленский добавил, что провел долгий разговор с главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

«Прежде всего, Донетчина. Кураховское направление — самое тяжелое сейчас», — написал украинский лидер.

По словам Зеленского, ВСУ также фиксируют угрозы на фронтовом участке у Запорожья. Несмотря на это, украинские военные «контролируют ситуацию», утверждает президент.

Зеленский также заявил, что украинская армия «защищает позиции» в Курской области. По его словам, главная цель курской операции для армии вторжения — «максимально уничтожить российский потенциал в приграничье».

Между тем сами украинские военные говорят западной прессе, что ВС России выбьют их из-под Курска.