Сырский доложил Зеленскому, на каком фронте «самая тяжелая» ситуация
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Украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что принял доклад от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам главы Украины, сейчас самое тяжелое направление для его армии — кураховское (ДНР).
Зеленский добавил, что провел долгий разговор с главнокомандующий Вооруженными силами Украины.
«Прежде всего, Донетчина. Кураховское направление — самое тяжелое сейчас», — написал украинский лидер.
По словам Зеленского, ВСУ также фиксируют угрозы на фронтовом участке у Запорожья. Несмотря на это, украинские военные «контролируют ситуацию», утверждает президент.
Зеленский также заявил, что украинская армия «защищает позиции» в Курской области. По его словам, главная цель курской операции для армии вторжения — «максимально уничтожить российский потенциал в приграничье».
Между тем сами украинские военные говорят западной прессе, что ВС России выбьют их из-под Курска.