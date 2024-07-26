Небензя: РФ хочет узнать у ООН, почему Украина вдруг вспомнила о переговорах

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия попросила членов Совбеза организации выяснить, почему власти Украины вдруг захотели провести переговоры. Об этом сообщает РИА Новости .

«Коллеги, прежде чем к нам направятся ходоки с призывом оценить возможную смену риторики терпящего фиаско на фронте просроченного лидера киевского режима, настоятельно попросили бы вас выяснить детали его прозрения», — попросил Небензя.

Он предположил, что в оценках властей Украины могло и ничего не поменяться.

При этом, по словам постпреда, озвученная Киевом готовность к переговорам вполне вписывается в позицию Москвы о решении конфликта с помощью дипломатии, такой путь предпочтителен. РФ никогда не отказывалась от переговоров, которые запретили украинские власти.

Как уточнил Небензя, если Украина действительно сейчас готова на мирный план завершения конфликта, то ей следует изучить инициативу президента РФ Владимира Путина, которую он представил недавно. Страна должна поторопиться, потому что лучших предложений не будет.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что страна отрицает давление на нее в решении конфликта с РФ. Киевские власти будут сами принимать решение по этому вопросу.