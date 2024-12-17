Терактом против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Украина в очередной раз подтвердила свой статус государства-террориста, сообщил РИАМО политконсультант, директор агентства нестандартных политических и корпоративных ситуаций Марат Хамидуллин.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов с помощником погибли в результате взрыва, произошедшего утром 17 декабря на юго-востоке Москвы. СК возбудил уголовное дело по статьям 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, теракт, незаконный оборот оружия, боеприпасов). Основная версия гибели Кириллова — диверсия со стороны ВСУ.

«Что касается смыслов, которые вкладывает киевский режим в проведение таких терактов, то надо отметить, что на поле боя ВСУ терпят одно поражение за другим, а ВС РФ планомерно продвигаются, освобождая все больше территорий. Очевидно, что на этом фоне (президенту Украины Владимиру – ред.) Зеленскому нужно предъявить хоть какие-то победы украинскому обществу, в том числе и наиболее радикальным слоям», — сказал Хамидуллин.

Он подчеркнул, что на Украине активно радуются любым смертям российских граждан, будь то ЧП, заказное убийство или теракт. Поэтому киевские власти считают такой метод эффективным.

По словам эксперта, ответ российских властей на убийство Кириллова обязательно последует. При этом важно понимать, что такими преступлениями Зеленский не просто пытается поднять моральный дух своих граждан, но и спровоцировать Россию на эскалацию конфликта. Западные элиты все больше склоняются к скорейшему завершению конфликта не на условиях Украины, настаивающей на границах 1991 года.

Окончание конфликта означает конец власти Зеленского. Ему просто выгодна дальнейшая эскалация, чтобы и дальше оставаться на посту президента страны. Выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако не были назначены из-за действия на Украине военного положения.

«Поэтому Зеленскому важно вывести российские власти на ответ, который может показаться Западу чрезмерным, и в результате которого поддержка Украины может усилиться, а значит, усилится эскалация. Поэтому ответ будет, но только выверенный и исключающий всевозможные негативные риски для нашей страны», — заключил Хамидуллин.