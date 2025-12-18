Reuters: Венесуэла обратилась к СБ ООН с просьбой о заседании по «агрессии США»

Власти Венесуэлы обратились к Совбезу ООН с просьбой о проведении заседания по поводу «продолжающейся агрессии США», сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

По словам дипломата ООН, заседание, вероятно, будет запланировано на следующий вторник.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что 18 декабря Трамп в обращении к нации может объявить войну Венесуэле. Ожидается, что американский лидер выступит в 05:00 по московскому времени.

Вашингтон необоснованно обвиняет венесуэльское правительство в недостаточной борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ. Военно-морской флот США развернул в Карибском бассейне ударную группу кораблей под командованием авианосца Gerald R. Ford, атомную субмарину и более шестнадцати тысяч военнослужащих. Начиная с сентября месяца, вооруженные силы США уничтожили в данном регионе не менее 20 быстроходных лодок, что привело к гибели более 80 человек.

