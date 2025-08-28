Reuters: Уиткофф нарушил протокол на встрече с Путиным в Москве

По информации издания Reuters, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф нарушил протокол, сообщает РИА Новости .

В материале указано, что Уиткофф — «магнат в сфере недвижимости», который не имеет дипломатического опыта. Поэтому он прибыл на встречу с Путиным без стенографиста из Госдепартамента.

«Таким образом, остался без записей точных предложений Путина», — заявляют журналисты.

Уиткофф отметил, что провел около 25 часов в обществе российского президента и других высокопоставленных чиновников. При этом он неоднократно посещал Россию. Последний раз он был в стране 6 августа — перед встречей Путина и Трампа на Аляске.

Ранее Уиткофф заявил, что допускает встречу президента России и главы киевского режима Владимира Зеленского в двухстороннем формате в ближайшее время. При этом на саммите может появиться и Трамп.