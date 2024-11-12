Reuters: генсек НАТО Рютте призвал продолжать военный конфликт на Украине

сегодня в 21:02

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил за продолжение военного конфликта на Украине и оказание помощи киевскому режиму, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на Reuters.

Соответствующее заявление Рютте сделал на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая состоялась в Париже. По словам генсека НАТО, союзники должны «подтвердить свою приверженность продолжению войны»

Кроме того, он призвал продолжать поставлять Киеву военную помощь. Также Рютте предложил сделать нечто большее, чем «просто удерживать Украину в бою».

Он подчеркнул, что помощь Украине отвечает интересам не только Европы и США, но и Южной Кореи и Японии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственной альтернативой членства в НАТО для его страны будет обладание ядерным оружием. Он поставил соответствующий ультиматум.