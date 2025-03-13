Reuters: Финляндия не будет отправлять войска на Украину

Финляндия исключает участие своих военных в миротворческой миссии на Украине. Она не будет отправлять туда свои войска, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что его страна активно участвует в обсуждениях о размещении на Украине миротворцев. Однако Хельсинки не намерены отправлять туда своих военнослужащих.

Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Копенгаген готов отправить свои военные силы на Украину. Однако министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен при этом добавил, что реальные планы по осуществлению отправки войск пока что не обсуждаются.

Глава МИД России Сергей Лавров между тем отметил, что не видит шанса для компромисса в ситуации с миротворцами на Украине. По его словам, дискуссия по размещению иностранных войск в восточноевропейской стране ведется с враждебной целью.