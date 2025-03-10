МИД Дании: Копенгаген готов направить свои войска на Украину

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что в рамках общеевропейских усилий Копенгаген готов отправить свои военные силы на Украину, чтобы помочь в поддержании мира, сообщает РИА Новости .

«Если дойдет до того, что для достижения соглашения о прекращении огня или мире потребуется европейское присутствие, то Дания, в принципе, к этому готова», — сказал Расмуссен в интервью телерадиокомпании DR.

При этом министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен добавил, что на сегодняшний день реальных планов по отправке датских военнослужащих на Украину нет. Решение будет приниматься по мере развития событий.

Ранее депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага назвал абсурдными заявления об отправке миротворцев стран западной Европы на Украину. По его словам, европейские войска не смогут действовать объективно и беспристрастно, так как ЕС принял позицию Украины в конфликте.