Reuters: ATACMS не изменят расчеты России по ядерному оружию

Разведка США не увидела рисков ядерной эскалации после ударов ATACMS

Разведка США не увидела рисков повышения ядерной эскалации после ударов ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS по России, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

«Оценки (разведки — ред) были последовательными: ATACMS не изменят расчеты России по ядерному оружию», — цитирует агентство слова источника в Конгрессе США.

На оценки разведки США не повлияло применение РФ новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник», указано в публикации.

Ранее ВСУ нанесли несколько ударов ракетами ATACMS по Курской области. В Минобороны России заявили, что готовят ответ на эти атаки.