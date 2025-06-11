Республиканцы начали расследование когнитивного состояния экс-президента
Четыре бывших высокопоставленных сотрудника администрации Джо Байдена согласились дать показания в рамках расследования Республиканской партии о психическом здоровье 46-го президента США, сообщает газета «Известия».
Среди свидетелей оказались ближайшие соратники Байдена, включая его бывшего советника по внутренней политике и помощников супруги.
Расследование началось после заявления главы Белого дома Дональда Трампа о возможном использовании автопера для подписания документов от имени Байдена. Республиканцы настаивают, что команда демократа могла скрывать его когнитивные проблемы. Допросы пройдут за закрытыми дверями, что вызывает вопросы о политической подоплёке этого процесса.
Экс-сотрудникам предстоит ответить на вопросы о реальном состоянии здоровья Байдена в период его президентства. Особое внимание уделят периоду, когда помощники якобы могли принимать решения вместо президента.
Это расследование может серьёзно повлиять на предвыборную гонку, где возраст и здоровье кандидатов стали ключевыми темами.
Демократы уже назвали происходящее «политическим спектаклем», но республиканцы настаивают на необходимости выяснить правду.