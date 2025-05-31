Байден в шутку пригрозил расправой авторам книги о своем «угасании»

Бывший президент США Джо Байден с характерной самоиронией отреагировал на критическую биографию «Первородный грех», вышедшую в мае, сообщает РИА Новости .

«Вы же видите — я умственно несостоятелен, едва хожу…, но этих двоих я бы точно избил», — заявил 82-летний политик журналистам в Делавэре, имея в виду авторов книги — журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона.

Публикация книги совпала с новыми разоблачениями о здоровье экс-президента. Согласно медицинским источникам, агрессивная форма рака простаты, диагностированная у Байдена в мае, вероятно, развивалась еще с 2021 года. Это противоречит официальным заключениям врачей Белого дома, которые в феврале 2024 года утверждали, что никаких проблем с предстательной железой у пациента не обнаружено.

Президент США Дональд Трамп уже назвал сокрытие диагноза «актом государственной измены», усиливая давление на демократов в преддверии выборов.

Между тем команда Байдена настаивает, что заболевание поддается лечению, а его шутливая реакция на книгу якобы доказывает сохранение когнитивных способностей.