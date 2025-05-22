В США вышла книга о том, как команда Байдена скрывала состояние его здоровья

Ее написали ведущий CNN и главный корреспондент телеканала в Вашингтоне Джейк Таппер и корреспондент по вопросам нацполитики в Axios Алекс Томпсон. Журналисты подробно рассказали о здоровье Байдена, пока он был главой государства, а особенно — во время предвыборной кампании 2023–2024 года.

Авторы поделились с читателями, что истинная информация о здоровье экс-президента якобы скрывалась не только от избирателей, но и от доноров, политиков и коллег по Демпартии. Об этом рассказал помощник Байдена.

Свыше 200 респондентов из близкого круга 46-го президента США, его команды и семьи, убеждены, что Байден был болен во время президентского срока. Некоторые из них предположили, что первые признаки ухудшения ментального здоровья у него стали заметны в 2015 году после того, как умер его сын Бо.

По мнению журналистов, во время первого срока команда главы государства пыталась скрыть его недуг. Спичрайтеры писали для президента только краткие речи, чтобы он точно смог их хорошо произнести. Видео с Байденом делали в замедленном темпе, чтобы скрыть, как медленно он ходит. При этом в 2024 году, когда политик решил баллотироваться на второй срок, его команда скрыла информацию о заболевании, но после дебатов с Дональдом Трампом стало очевидно, что президент должен выйти из гонки.