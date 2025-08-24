Ренхап: Сеул заявил о пересечении границы северокорейскими военными
Около 30 военных КНДР пересекли межкорейскую границу, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.
Отмечается, что со стороны Южной Кореи прозвучали предупредительные выстрелы.
«Около 30 северокорейских военных недавно пересекли межкорейскую границу, вызвав предупредительные выстрелы со стороны Южной Кореи», — сообщает агентство.
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости экстренного расширения ядерного потенциала страны во время инспекции эсминца ВМС.
Поводом для такого заявления стали совместные американо-южнокорейские учения Ulchi Freedom Shield, которые Пхеньян традиционно называет «репетицией вторжения».