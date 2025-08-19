Ким Чен Ын призвал к ускоренному наращиванию ядерного арсенала КНДР

сегодня в 04:28

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости экстренного расширения ядерного потенциала страны во время инспекции эсминца ВМС. Его слова передало Центральное телеграфное агентство Кореи ( ЦТАК ).

Поводом для такого заявления стали совместные американо-южнокорейские учения Ulchi Freedom Shield, которые Пхеньян традиционно называет «репетицией вторжения».

Ким Чен Ын подчеркнул, что наблюдаемая военная активность подтверждает необходимость укрепления сдерживающих сил КНДР. Особое беспокойство северокорейского лидера вызвало включение в маневры «ядерного компонента» — по его словам, это доказывает агрессивные намерения Вашингтона и Сеула.

Параллельно стало известно, что Южная Корея перенесла 20 из 40 запланированных полевых учений на сентябрь, что расценивается как жест доброй воли.