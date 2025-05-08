КНДР запустила нескольких баллистических ракет, предположительно малой дальности, в сторону Японского моря, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Ренхап».

Отмечается, что ракеты были запущены из района города Вонсан на юго-востоке КНДР.

«Северная Корея, предположительно, выпустила несколько баллистических ракет малой дальности», — передает агентство.

Ранее западные СМИ оценили подвиг бойцов КНДР, которые помогали российским военным освободить Курскую область от вторжения представителей киевского режима, но затем встревожились из-за того, что теперь Россия и КНДР могут активно развивать сотрудничество друг с другом в сфере боевой дружбы.