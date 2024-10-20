РЕН ТВ: отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа приехал в Россию

Отец создателя всемирно известного сайта Wikileaks, разоблачавшего спецслужбы США, Джулиана Ассанжа, прилетел в Москву. Об этом сообщает в своем Telegram-канале РЕН ТВ.

Отца Ассанжа зовут Джон Шиптон. Он приземлился в одном из московских аэропортов.

Там Шиптона встретила журналистка Мира Тэрада.

Ранее Ассанж в суде Северных Марианских островов признал свою вину в шпионаже. Он сделал это по договоренности с властями США. Вашингтон пообещал смягчить сделку и отпустить мужчину на свободу в обмен на признание вины и уничтожение информации с сайта.