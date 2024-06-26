WP: Ассанж признал свою вину в шпионаже

Джулиан Ассанж, который является основателем Wikileaks, в суде Северных Марианских островов признал свою вину в шпионаже, пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

«Как и ожидалось, Ассанж признал себя виновным в нарушении закона о шпионаже», — сказано в публикации.

Также отмечается, что он отказался от права рассмотрения своего дела судом присяжных. Ранее Ассанжа отпустили из тюрьмы Великобритании под залог.

Он договорился с американским правительством о смягчении наказания до пяти лет, которые он уже провел в заключении, в обмен на частичное признание вины. Теперь суд американской территории в Тихом океане на Северных Марианских островах должен утвердить сделку и окончательно освободить Ассанжа.

Также издание Guardian сообщает условием сделки основателя WikiLeaks было уничтожение информации сайта. Адвокаты, по словам авторов статьи, удовлетворены тем, что он сделал это.