Бойцы ВСУ в очередной раз пытаются восстановить переправу через реку Волчья, которая частично находится в Харьковской области и в Белгородской области, но терпят поражение, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер» .

«На этот раз противник пытался восстановить переправу, используя танковый мостоукладчик. Естественно, по нему было нанесено огневое поражение, естественно, он превратился в груду металла, став очередным памятником «стандартам НАТО», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за прошедшие сутки ВСУ несколько раз пытались переправиться через Волчью реку, но встречали непосильное им сопротивление и погибали. В итоге сами украинцы прозвали водную артерию «рекой смерти».

Ранее ВС РФ полностью освободили от присутствия ВСУ село Бердычи в ДНР. Благодаря освобождению населенного пункта, российские бойцы могут двигаться дальше к реке Волчья, где у киевского режима расположена главная линия обороны.