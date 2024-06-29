Реку Волчья прозвали «рекой смерти» для бойцов ВСУ
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Бойцы ВСУ в очередной раз пытаются восстановить переправу через реку Волчья, которая частично находится в Харьковской области и в Белгородской области, но терпят поражение, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».
«На этот раз противник пытался восстановить переправу, используя танковый мостоукладчик. Естественно, по нему было нанесено огневое поражение, естественно, он превратился в груду металла, став очередным памятником «стандартам НАТО», — говорится в сообщении.
Уточняется, что за прошедшие сутки ВСУ несколько раз пытались переправиться через Волчью реку, но встречали непосильное им сопротивление и погибали. В итоге сами украинцы прозвали водную артерию «рекой смерти».
Ранее ВС РФ полностью освободили от присутствия ВСУ село Бердычи в ДНР. Благодаря освобождению населенного пункта, российские бойцы могут двигаться дальше к реке Волчья, где у киевского режима расположена главная линия обороны.