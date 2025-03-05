Сенатор США Слоткин: Трамп мог бы проиграть холодную войну с СССР

Если бы Дональд Трамп возглавлял США в эпоху президентства Рональда Рейгана, то он бы проиграл холодную войну с СССР. Так считает американский сенатор Элисса Слоткин, сообщает РБК .

Она отметила, что республиканец любит говорить «о мире через силу». По словам Слоткин, Трамп «позаимствовал» эту фразу у 40-го президента США Рейгана.

Сенатор заявила, что 28 февраля, когда произошла перепалка Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, в Овальном кабинете был «разыгран спектакль».

«Рейган, должно быть, вертится в гробу», — сказала Слоткин.

По ее словам, Трамп верит, что нужно «подлизываться к диктаторам» и «давать нашим друзьям по зубам».

Ранее Трамп заявил, что «получил от России мощные сигналы о готовности к миру». Он считает, что для окончания конфликта на Украине надо вести диалог как с Москвой, так и с Киевом.