Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе

сегодня в 05:55

Дежурные средства ПВО поразили воздушную цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram .

«По информации Спасательной службы Севастополя никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. В городе все спокойно», — добавил он.

Ранее российские системы ПВО ликвидировали 25 целей на подлете к Белгороду.

Воздушная тревога в городе вечером 18 апреля срабатывала сразу несколько раз.