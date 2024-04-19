ПВО сбила 25 целей на подлете к Белгороду

Российские системы ПВО ликвидировали 25 воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram .

«В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в 3 частных жилых домовладениях выбиты окна и посечены фасады. Различные повреждения выявлены на территории 4 складских помещений: выбиты окна, повреждены кровли и фасады», — сообщил глава области.

Также он отметил, что в результате атаки загорелся склад. Однако пожар был оперативно потушен. На одном из из корпусов промышленного предприятия поврежден забор и выбиты окна. В городе повреждены 11 автомобилей. По предварительный информации, пострадавших нет.

«В Белгородском районе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Таврово на территории частного домовладения осколками посечены крыша надворной постройки и забор, также поврежден один автомобиль», — добавил Гладков.

На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях атаки противника уточняется.