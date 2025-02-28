Разработка «плана Б»: в Литве предложили создать альтернативу НАТО

Спикер литовского сейма Саулюс Сквернялис призвал создать альтернативу НАТО в виде военного союза государств, у которых есть выход в Балтийское море, сообщает РИА Новости .

По словам политика, это станет неким «планом Б» в случае, если европейцы останутся без поддержки США. Сквернялис опасается, что Вашингтон «под давлением Москвы» может вывести воинские контингенты из Прибалтики.

Хельсинки же боятся, что американский лидер Дональд Трамп исключит Финляндию и Швецию из НАТО. Именно на фоне этого возможного сценария событий спикер литовского сейма предложил создать военный союз, в который войдут Литва, Латвия, Эстония и Финляндия.

Сквернялис считает, что такой союз станет альтернативной системой коллективной безопасности вместо НАТО. Пока что его идея просто обсуждается в странах Прибалтики.

Эксперты считают, что если такой союз будет создан, то он, несомненно, станет достаточно серьезной угрозой для РФ из-за того, что у него будут в запасе ракеты, достающие до Санкт-Петербурга.

Ранее в газете Financial Times появился материал, в котором было сказано, что Трамп, скорее всего, выведет американских военных из балтийских стран. Также там было указано, что Вашингтон перестал быть надежным союзником для Европы и оказался ее противником.