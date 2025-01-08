Раскрыта вероятность установления дипломатического диалога Грузии с Россией

РАН: Грузия не будет возобновлять дипломатический диалог с Россией в 2025 году

Грузия не будет восстанавливать дипломатический диалог с Россией. Дипотношения между странами тоже вряд ли возобновятся, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад ИМЭМО РАН, оказавшийся в распоряжении журналистов.

Тбилиси не будет восстанавливать с Москвой дипломатический диалог из-за нерешенных вопросов — абхазского и югоосетинского. Такой линии поведения будет придерживаться любая грузинская элита.

В ближайшее время переговоров о вступлении страны в Евросоюз проводить не будут. В Брюсселе недовольны тем, что в Грузии приняли закон об иностранных агентах, а также отказались поддерживать антироссийские санкции.

Ранее в стране убили российского туриста. Двоих подозреваемых задержали.