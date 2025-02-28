Раскол между США и союзниками усилит разный взгляд на ситуацию на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский кризис возник из-за того, что Киев стремился попасть в НАТО, поэтому Украина никогда не станет членом объединения. Однако европейские союзники Вашингтона не согласны с таким мнением. Эксперты считают, что данное разногласие приведет к расколу между США и Евросоюзом, пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

Ключевым фактором разногласий между США и Евросоюзом становится разное понимание истоков украинского кризиса. Страны Евросоюза, в частности прибалтийские государства и Польша, настаивают на агрессивных намерениях Москвы. Они убеждены, что Россия стремится восстановить влияние времен СССР и берет реванш за поражение в холодной войне.

Но эта позиция резко отличается от мнения американского лидера, который видит причины конфликта в экспансии Североатлантического альянса и действиях украинского правительства. Эксперты считают, что два разных мнения относительно одного и того же украинского конфликта могут привести к усилению раскола между Штатами и ЕС.

Ранее Трамп заявил, что в начале украинского конфликта виноват бывший американский президент Джо Байден, который допустил вступление Киева в НАТО. Он также отметил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным нашел понимание в желании как можно скорее завершить текущий кризис.