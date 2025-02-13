Президент США Дональд Трамп объяснил причину украинского конфликта. По его словам, война началась из-за угрозы вступления Украины в НАТО, сообщает издание «Страна» в Telegram-канале .

«Байден сказал, что Украина может вступить в НАТО», — отметил он.

По его словам, любая страна на месте России также бы этого не позволила.

Ранее американский лидер сообщил, что в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским узнал, что тот хочет, чтобы вооруженный конфликт с Россией завершился как можно скорее. По данным западных СМИ, Трамп также дал понять Зеленскому, что судьба его страны уже решена.

Россия, в свою очередь, также поддержала инициативу президента США о том, что конфликт пора завершать. При этом президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что предстоящий мир должен быть не временным, а постоянным, поэтому важно устранить первопричину его возникновения.