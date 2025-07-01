Депутат Чаплин назвал сбалансированным календарь праздников на 2026 год

Предложенный Минтрудом РФ календарь праздников на 2026 год хорошо продуман и отвечает потребностям населения. Такое мнение выразил депутат Госдумы от партии «Единая Россия», член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, пишет RT .

По словам Чаплина, в современном быстром темпе жизни россиянам важно иметь возможность качественно отдохнуть, а 12-дневные новогодние каникулы дадут людям шанс набраться сил перед рабочим годом и провести время с близкими.

Депутат считает отличным решением сохранить майские праздники такими же длинными, как они были в 2025 году: 6 выходных дней позволят гражданам полноценно отпраздновать значимые для страны День весны и труда и День Победы.

Кроме того, Чаплин упомянул, что праздники вроде 23 Февраля, 8 Марта и 12 Июня тоже сопровождаются дополнительными выходными днями.

«Это не просто формальность, а знак уважения к нашим гражданам, их труду и вкладу в развитие страны. Например, трехдневные выходные в феврале и марте помогут создать комфортные условия для празднования, а июньские дни отдыха в честь Дня России станут отличной возможностью для семейного времяпрепровождения», — заявил депутат.

Особенно важным решением, по мнению Чаплина, стало объявление 31 декабря 2026 года нерабочим днем. Он считает это обоснованным шагом, который избавит людей от необходимости спешить при подготовке к новогодним праздникам.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники в 2026 году россияне будут отдыхать 12 календарных дней.