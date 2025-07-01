Фото - © Квитанции за коммунальные услуги в Московской области/Медиасток.рф

сегодня в 15:58

Мосэнергосбыт информирует жителей Подмосковья о переходе на прямые расчеты

С 1 июля 2025 года вступят в силу прямые договоры с гарантирующим поставщиком у жильцов МКД по следующим адресам. «Мосэнергосбыт» информирует жителей Подмосковья о переходе на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком за потребленную электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

С 1 июля 2025 года у всех собственников жилых помещений в указанных домах возникают договорные отношения с АО «Мосэнергосбыт»: прямые договоры считаются заключенными одновременно со всеми собственниками жилых помещений и на неопределенный срок (письменного заключения договора не требуется). При этом расчеты за электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды, по-прежнему будут осуществляться через управляющие организации.

Первые платежные документы от «Мосэнергосбыта» за июль 2025 года с указанием номера лицевого счета жители получат в августе 2025 года.

В дальнейшем для формирования платежных документов необходимо ежемесячно в период с 15 по 26 число сообщать текущие показания приборов учета электроэнергии любым удобным способом:

В случае если в жилом помещении установлен прибор учета электрической энергии, подключенный к автоматизированной системе коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ), передача показаний осуществляется в автоматическом режиме. Дополнительное предоставление показаний прибора учета электрической энергии потребителем в указанном случае не требуется.

Узнать о подключении вашего прибора учета к АСКУЭ и отсутствии необходимости личной передачи показаний можно:

На прямые расчеты переводятся жители многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам:

г. Балашиха, ул. Яганова, д. 8, 10 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «ГранельЖКХ»),

г. Жуковский, ул. Луч, д. 15/1; ул. Амет-Хан Султана, д. 23, 25, 29, (ранее МКД обслуживались управляющей компанией АО «УК Наукоград»),

г. Коломна, ул. Гагарина, д. 16 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Управляющая компания Щуровский комбинат»),

г. о. Красногорск, с. Николо-Урюпино, ул. Сергея Жадобкина, д. 6 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «УК Ценный Ресурс»),

г.о Красногорск, пгт. Сабурово, ул. Парковая, д. 7, 24 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «Вектор Сервис»),

г. о. Ленинский, г. Видное, ул. Завидная д. 4 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Управляющая компания ДЭЗ № 6»),

г. Люберцы, ул. Рождественская, д. 8, 10 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «УК Сервис 24»),

г. о. Люберцы, р. п. Малаховка, ул. Братская, д. 19, 21, 21, корп. 1 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «Малаховский квартал»),

г. Наро-Фоминск, ул. Новикова, д. 20/1 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «УК „Остов Эксплуатация“),

г. о. Одинцово, д. Солманово, тер. МЖК Изумрудная долина, ул. Елисейская, д. 20, 22 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «ВДМ-Сервис»),

г. Подольск, ул. Некрасова, д. 4 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «ДРУГОЕ ЖКХ»),

г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 21, 22, 28; ул. Кирова, д. 50/2; Октябрьский просп., д. 9А; Клубный пр., д. 2; Электромонтажный пр., д. 9; ул. Красная, д. 22; просп. Юных Ленинцев, д. 80; ул. Февральская, д. 2Б; ул. Володи Дубинина, д. 5А; ул. Долгого, д. 15; ул. Свердлова, д. 5А; ул. Литейная, д. 22, 26; ул. Чистова, д. 4; мкр. Кузнечики, бульв. 65-летия Победы, д. 1; д. 8, корп. 1; д. 5, корп. 1; ул. Генерала Стрельбицкого, д. 10, 12; ул. Академика Доллежаля, д. 26; мкр. Климовск, ул. Советская, д. 16; ул. Школьная, д. 50 корп. 1, 6, 7, 8, 9, 10; пос. Железнодорожный, ул. Б. Серпуховская, д. 200; пос. Поливаново, д. 1А, 19, 20, 47, 48, 49 1 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией АО «УК Подольск»),

г. Химки, мкр. Подрезково, ул. 1-я Сестрорецкая, д. 1 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «УО Континент Комфорта»),

г. Щелково, ул. Сиреневая, д. 5А, 5Б; мкр. Финский, д. 3А (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «Авангард Восток»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.