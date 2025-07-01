Мосэнергосбыт информирует жителей Подмосковья о переходе на прямые расчеты
Фото - © Квитанции за коммунальные услуги в Московской области/Медиасток.рф
С 1 июля 2025 года вступят в силу прямые договоры с гарантирующим поставщиком у жильцов МКД по следующим адресам. «Мосэнергосбыт» информирует жителей Подмосковья о переходе на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком за потребленную электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.
С 1 июля 2025 года у всех собственников жилых помещений в указанных домах возникают договорные отношения с АО «Мосэнергосбыт»: прямые договоры считаются заключенными одновременно со всеми собственниками жилых помещений и на неопределенный срок (письменного заключения договора не требуется). При этом расчеты за электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды, по-прежнему будут осуществляться через управляющие организации.
Первые платежные документы от «Мосэнергосбыта» за июль 2025 года с указанием номера лицевого счета жители получат в августе 2025 года.
В дальнейшем для формирования платежных документов необходимо ежемесячно в период с 15 по 26 число сообщать текущие показания приборов учета электроэнергии любым удобным способом:
- в Едином личном кабинете клиента my.mosenergosbyt.ru;
- через мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт»;
- через сервис оплаты электроэнергии на официальном сайте Мосэнергосбыт;
- с помощью чат-бота на официальном сайте гарантирующего поставщика, в приложении Telegram, на платформе «Яндекс.Алиса»;
- через сервис оплаты электроэнергии в социальной сети ВКонтакте;
- позвонив на выделенную линию контактного центра: +7 (499) 550-88-99 (круглосуточно в автоматическом режиме) или по короткому номеру 13-55 (для абонентов Ростелеком в Московской области);
- через терминалы передачи показаний в клиентских офисах АО «Мосэнергосбыт», МФЦ Москвы и ООО «МосОблЕИРЦ».
В случае если в жилом помещении установлен прибор учета электрической энергии, подключенный к автоматизированной системе коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ), передача показаний осуществляется в автоматическом режиме. Дополнительное предоставление показаний прибора учета электрической энергии потребителем в указанном случае не требуется.
Узнать о подключении вашего прибора учета к АСКУЭ и отсутствии необходимости личной передачи показаний можно:
- в Едином личный кабине клиента в разделе «Вопросы и ответы» — «Подать обращение»;
- через форму «Подать обращение» на сайте Мосэнергосбыта;
- позвонив в Контактный центр: +7 (499) 550-95-50.
На прямые расчеты переводятся жители многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам:
- г. Балашиха, ул. Яганова, д. 8, 10 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «ГранельЖКХ»),
- г. Жуковский, ул. Луч, д. 15/1; ул. Амет-Хан Султана, д. 23, 25, 29, (ранее МКД обслуживались управляющей компанией АО «УК Наукоград»),
- г. Коломна, ул. Гагарина, д. 16 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Управляющая компания Щуровский комбинат»),
- г. о. Красногорск, с. Николо-Урюпино, ул. Сергея Жадобкина, д. 6 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «УК Ценный Ресурс»),
- г.о Красногорск, пгт. Сабурово, ул. Парковая, д. 7, 24 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «Вектор Сервис»),
- г. о. Ленинский, г. Видное, ул. Завидная д. 4 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Управляющая компания ДЭЗ № 6»),
- г. Люберцы, ул. Рождественская, д. 8, 10 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «УК Сервис 24»),
- г. о. Люберцы, р. п. Малаховка, ул. Братская, д. 19, 21, 21, корп. 1 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «Малаховский квартал»),
- г. Наро-Фоминск, ул. Новикова, д. 20/1 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «УК „Остов Эксплуатация“),
- г. о. Одинцово, д. Солманово, тер. МЖК Изумрудная долина, ул. Елисейская, д. 20, 22 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «ВДМ-Сервис»),
- г. Подольск, ул. Некрасова, д. 4 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «ДРУГОЕ ЖКХ»),
- г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 21, 22, 28; ул. Кирова, д. 50/2; Октябрьский просп., д. 9А; Клубный пр., д. 2; Электромонтажный пр., д. 9; ул. Красная, д. 22; просп. Юных Ленинцев, д. 80; ул. Февральская, д. 2Б; ул. Володи Дубинина, д. 5А; ул. Долгого, д. 15; ул. Свердлова, д. 5А; ул. Литейная, д. 22, 26; ул. Чистова, д. 4; мкр. Кузнечики, бульв. 65-летия Победы, д. 1; д. 8, корп. 1; д. 5, корп. 1; ул. Генерала Стрельбицкого, д. 10, 12; ул. Академика Доллежаля, д. 26; мкр. Климовск, ул. Советская, д. 16; ул. Школьная, д. 50 корп. 1, 6, 7, 8, 9, 10; пос. Железнодорожный, ул. Б. Серпуховская, д. 200; пос. Поливаново, д. 1А, 19, 20, 47, 48, 49 1 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией АО «УК Подольск»),
- г. Химки, мкр. Подрезково, ул. 1-я Сестрорецкая, д. 1 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «УО Континент Комфорта»),
- г. Щелково, ул. Сиреневая, д. 5А, 5Б; мкр. Финский, д. 3А (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «Авангард Восток»).
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.
«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.