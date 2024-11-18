«Рано открывать шампанское»: в МИД Литвы высказались о ракетных ударах вглубь РФ

Глава МИД Литвы Ландсбергис об ударах вглубь РФ: открывать шампанское пока рано

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Западу «рано открывать шампанское» после разрешения действующего президента США Джо Байдена наносить удары американскими ракетами вглубь российской территории, сообщает ТАСС .

«Почему я пока не открываю шампанское? Возможно, потому что мы не знаем, сколько ракет на самом деле есть у украинцев», — заявил Ландсбергис.

По словам главы литовского внешнеполитического ведомства, пока неясно, хватит ли у Украины западных ракет ATACMS, чтобы переломить ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Ранее газета New York Times сообщала, что Джо Байден впервые разрешил Киеву применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории РФ. При этом Вашингтон опасается силового ответа Москвы.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Кремль ознакомился с материалами СМИ об ударах западными ракетами вглубь России.