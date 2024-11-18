Песков: Кремль ознакомился с материалами СМИ об ударах вглубь России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти страны пока знакомы с информацией о «разрешении на удары вглубь РФ» только из западных СМИ. Об этом сообщает ТАСС .

Речь шла о разрешении США, Франции и Великобритании.

«Пока есть публикации в западных СМИ», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля подтверждение указанным сведениям.

Как ранее писали СМИ, 17 ноября президент США Джо Байден разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS при обстреле российской территории. После этого французская Le Figaro сначала разместила, а потом удалила материал о разрешении Британии и Франции атаковать территорию РФ с помощью дальнобойных ракет производства указанных стран.