Le Figaro удалила сведения о разрешении Великобритании и Франции наносить удары по России с помощью дальнобойных ракет европейского производства, сообщает 360.ru .

Ранее в газете сообщили о том, что Франция и Великобритания дали согласие на то, чтобы Украина наносила удары вглубь России с помощью ракет SCALP/Storm Shadow.

До этого американские власти уведомили Украину о своем решении позволить ей применять дальнобойное вооружение для атак на территорию Российской Федерации — еще три дня назад.

Однако разрешение на применение американских ракет ATACMS для ВСУ может быть ограничено исключительно границами Курской области.