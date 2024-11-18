Le Figaro удалила статью о разрешении ударов дальнобойными ракетами по России
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Le Figaro удалила сведения о разрешении Великобритании и Франции наносить удары по России с помощью дальнобойных ракет европейского производства, сообщает 360.ru.
Ранее в газете сообщили о том, что Франция и Великобритания дали согласие на то, чтобы Украина наносила удары вглубь России с помощью ракет SCALP/Storm Shadow.
До этого американские власти уведомили Украину о своем решении позволить ей применять дальнобойное вооружение для атак на территорию Российской Федерации — еще три дня назад.
Однако разрешение на применение американских ракет ATACMS для ВСУ может быть ограничено исключительно границами Курской области.