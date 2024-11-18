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Axios: США сообщили Украине о разрешении ударов вглубь РФ около 3 дней назад

Американские власти порядка трех дней назад сказали Украине о принятом решении разрешить использовать дальнобойное оружие для ударов по территории РФ, сообщает Газета.ru .

Как пишет портал Axios, источники отметили, что разрешение на использование ВСУ американских ракет ATACMS распространяется только на территорию Курской области.

17 ноября президент США Джо Байден разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS при обстреле российской территории. Дальность этих ракет — 50 миль (порядка 80 км). Вслед за Вашингтоном аналогичное решение приняли Париж и Лондон в отношении ракет SCALP / Storm Shadow.

После этого в команде следующего американского президента Дональда Трампа заявили, что он может пересмотреть решение предшественника по данному вопросу.