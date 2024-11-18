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В команде Трампа допустили пересмотр решения Байдена об ударах оружием США по РФ

Следующий президент США Дональд Трамп может подвергнуть пересмотру решение своего предшественника Джо Байдена об ударах американским оружием вглубь территории России, пишет ТАСС .

«Подозреваю, что пересматриваться будет практически все», — отметил представитель переходной команды Трампа.

Он также добавил, что до смены президента осталось немного времени.

Инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа состоится 20 января.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден первый раз разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории Российской Федерации.

Телеканал CNN сообщал, что США убеждают Украину применять ATACMS «наиболее эффективно». В Вашингтоне просят использовать ракеты только для атак по «важным целям» на территории РФ.

Как пишет агентство Reuters, Киев может нанести удары по территории России с помощью дальнобойного оружия в ближайшие дни.