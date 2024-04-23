Райдер: Пентагон покроет насущные потребности Киева

сегодня в 23:58

«Этот военный пакет помощи будет основан на самых насущных потребностях Украины», — указал он.

Однако Райдер отказался анонсировать поставки. Законопроекту, по его словам, необходимо пройти все стадии рассмотрения. В пакет должны войти средства противовоздушной обороны и боеприпасы, но других подробностей представитель Пентагона не привел.

Ранее Райден заявлял, что США смогут направить помощь Украина в течение нескольких дней, но и для этого проект должен обрести законную силу.