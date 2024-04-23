Райдер: Пентагон покроет насущные потребности Киева
Согласованный недавно новый пакет помощи Украине покрое самые насущные проблемы Киева, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, пишет РИА Новости.
«Этот военный пакет помощи будет основан на самых насущных потребностях Украины», — указал он.
Однако Райдер отказался анонсировать поставки. Законопроекту, по его словам, необходимо пройти все стадии рассмотрения. В пакет должны войти средства противовоздушной обороны и боеприпасы, но других подробностей представитель Пентагона не привел.
Ранее Райден заявлял, что США смогут направить помощь Украина в течение нескольких дней, но и для этого проект должен обрести законную силу.