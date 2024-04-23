Сенат США принял пакет помощи Украине

сегодня в 22:18

Американские сенаторы в рамках процедурного голосования приняли пакет законопроектов по оказанию помощи Украине, сообщает ТАСС .

Также отмечается, что было одобрена конфискация замороженных активов для фактической передачи их Киеву.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты смогут направить помощь Украина в течение нескольких дней. Для начала поставок нужно, чтобы законопроект обрел законную силу.

«Мы ожидаем, что могли бы поставить помощь в течение нескольких дней», — сказал министр обороны.