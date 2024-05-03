Boeing остался без комплектующих из-за антироссийских санкций

сегодня в 22:51

Компания Boeing заявила о дефиците систем кондиционирования для своих самолетов из-за антироссийских санкций, пишет ТАСС со ссылкой на публикацию в газете The Wall Street Journal.

Ранее в России производили теплообменники для системы воздухоснабжения в самолетах. В марте 2022 году производство переместили на Запад.

Новые предприятия не рассчитаны на потребности Boeing, который начал расширять производство, — приводит издание слова гендиректора компании Дэйва Калхуна.

Ранее инженер компании Boeing Сэм Салехпур предупредил конгресс США о возможной авиакатастрофе из-за проблем во время сборки самолетов.