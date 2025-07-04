Песков: Кремль внимательно относится ко всем заявлениям Трампа
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа, считающего, что прогресса по украинскому конфликту нет, сообщает РИА Новости.
«Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа», — сказал Песков.
Президент США после телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что «не добился никакого прогресса» по Украине, подчеркнув, что остался недоволен.
Телефонные переговоры Путина и Трампа 3 июля продлились около часа. Лидеры РФ и США поднимали в том числе вопрос о завершении украинского кризиса.