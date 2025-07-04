Песков: Кремль внимательно относится ко всем заявлениям Трампа

сегодня в 13:24

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа, считающего, что прогресса по украинскому конфликту нет, сообщает РИА Новости .

«Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа», — сказал Песков.

Президент США после телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что «не добился никакого прогресса» по Украине, подчеркнув, что остался недоволен.

Телефонные переговоры Путина и Трампа 3 июля продлились около часа. Лидеры РФ и США поднимали в том числе вопрос о завершении украинского кризиса.