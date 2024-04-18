Инженер Boeing заявил о риске катастрофы из-за проблем при сборке самолетов

Инженер компании Boeing Сэм Салехпур предупредил конгресс США о возможной авиакатастрофе из-за проблем во время сборки самолетов. По его словам, это может привести к гибели сотен людей, сообщает РИА Новости .

Салехпур проработал в Boeing более десяти лет. Он обнаружил проблему с ключевыми частями обшивки самолета 787 Dreamline. Щели в обшивке есть у более чем 1 тыс. лайнеров, которые эксплуатируются компаниями. По словам инженера, если не решить эти проблемы, может произойти катастрофа.

«Может произойти катастрофическая поломка коммерческого самолета, которая приведет к потере сотен жизней», — заявил Салехпур.

Также он рассказал, что работники компании прыгают на частях самолетов во время сборки, что может привести к их поломке. Когда инженер рассказал об этих проблемах обществу, ему начали угрожать.

Ранее в США Boeing-737 снова потерял обшивку корпуса. Самолет авиакомпании United Airlines сел в аэропорту города Медфорд в штате Орегон и только потом выяснилось, что на борту не хватает панели.